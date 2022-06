„Začátek zápasu byl z naší strany aktivní, měli jsme několik velmi dobrých situací ke skórování, ale v poslední době bohužel selhávají naši střelci i v těch nejvyloženějších šancích. Soupeř se pak ve hře vyrovnal a hrozil především ze standardních situací. Z rohu vstřelili hosté první gól a pak měli minimálně další dvě velké možnosti k navýšení vedení z brejků. V jednoduchých situacích jsme hrozně laxně ztráceli míče a nechávali soupeře útočit do otevřené obrany, v těchto momentech nás podržel brankář Cmár,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

„Druhý poločas se kluci snažili otočit výsledek, což se nakonec povedlo. Brzy jsme vyrovnali z ukázkové akce po centru ze strany gólovou hlavičkou a v 86. minutě pak krásnou střelou z půlky se po přehození brankáře dostali do vedení. K naší smůle jsme pak chvíli na to neuhlídali opět standardní situaci, kdy hosté již vrhli všechny síly do útoku a vyrovnali,“ posteskl si Zdeněk Buřič.

„Konečná remíza je zřejmě spravedlivá. Oba týmy podle mého názoru nepředvedly žádný mimořádný výkon, který by diváky nějak uchvátil. V teplém počasí to občas bylo takové utahané. Jsem rád, že se sezona blíží ke konci, dohráváme s velmi úzkým kádrem, na naší hře je to znát. Poslední kolo hrajeme již v pátek a opět doma. Rádi bychom se s fanoušky v této sezoně rozloučili dobrým výkonem a potvrdili naše umístění v tabulce,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 53. V. Buřič, 86. Králík – 31. Grospič, 88. Jirásek. Poločas: 0:1.

Pečky: Cmár – Lindner, Holub (46. Modrovič), Křivský, Richter (74. Svobodník) – Materna, Kašpárek (84. Konůpek), Brunclík (59. Müller), Králík – V. Buřič, Sova.

