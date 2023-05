/FOTOGALERIE/ Hráli před svými fanoušky, které ale svým výkonem nenadchli. Naopak. Fotbalisté Peček v dalším kole I. B třídy skupiny C nestačili na Semice a prohráli 2:4.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Semice (2:4) | Foto: Markéta Stiborová

„Nenavázali jsme na poslední vydařené domácí utkání výsledkem ani výkonem. Po odloženém zápase jsem od kluků čekal větší odhodlání, chybělo nám ale tempo, naše hra byla hodně nepřesná a nedůrazná,“ přiznal trenér Zdeněk Buřič.

„Přitom jsme začali dobře a už v sedmé minutě se pohlednou kombinací dostali do vedení. V prvních patnácti minutách jsme vůbec měli hodně brejkových příležitostí a chodili v přečíslení do otevřené obrany, ale naše rozhodování o finální přihrávce nebo střele bylo hodně špatné. Z toho množství nadějných momentů jsme si vlastně nevytvořili ani šanci, přihrávky zachytávali obránci, střely neměly razanci nebo přesnost. Nechali jsem si tak utéct možnost přidat další branku a soupeř nás za to po chvíli potrestal,“ posteskl si Buřič.

„A dostáváme hloupé góly. Při rozehrávce vlastního trestného kopu na půlce soupeře dáme míč do hry způsobem, že okamžitě čelíme protiútoku, pak souboje, kde ještě můžeme situaci zachránit nepodstoupíme a hráče hostů necháme z hloubky pole samotného doběhnout až před brankáře. Vyrovnání nás bohužel nijak nenastartovalo, s postupujícím časem jsme se spíš více bránili. Chyběl nám pohyb a přesnost, a tím i odvaha do konstruktivní rozehrávky. Soupeř tak celkem jednoduše odvracel naše nákopy, odražené míče jsme neměli. Přibývalo proti nám standardních situací z množících se faulů a rohů. Výšková převaha ve vápně byla stálou hrozbou, a protože jsme v těchto situacích navíc postrádali správný důraz, soupeř těsně před poločasem z rohu skóre obrátil,“ podotkl trenér.

„Druhá půle začala naší snahou o vyrovnání, což se i brzy podařilo po dobrém napadání rozehrávky soupeře. Mohli jsme se v té chvíli uklidnit a snažit se být víc na míči, ale neustálé nepřesnosti a lehkovážnost nás dál brzdily. Nedokázali jsme se dostat do nějaké pořádné šance. V sedmdesáté minutě pak hosté opět trestali ze standardky umístěnou hlavičkou přes celou bránu a po chvíli přidali opět po rozehraném trestném kopu a nedůrazu ve vápně další branku. Přestože se naši hráči nevzdali, neměli sílu ani herní kvalitu na to, aby ještě něco s výsledkem udělali. Semice tak po zásluze vyhrály. My v tomto zápase selhali, předvedli jsme fanouškům slabý a netýmový výkon, to mě mrzí především. Nechápu, proč si z vydařeného zápasu do toho dalšího aspoň z padesáti procent nedokážeme přenést to, co bylo správné a účelné, nebo naopak dát si v organizaci obrany větší pozor na chyby, které nás opakovaně sráží. Máme co napravovat, ovšem čekají nás teď tři zápasy venku v řadě,“ dodal zklamaný Zdeněk Buřič.

Branky: 7. Sova, 52. Brunclík – 19. Kamlach, 43. Petsoliak, 70. Bříza, 76. Vavroušek. Poločas: 1:2.

Pečky: Cmár – K. Pikner, Holub, J. Pikner, Havelka (83. Sejpal) – Křivský (86. Bydlák), Materna (76. Kašpárek), Müller, Brunclík – Zajíc (46. Švára), Sova.

