„V tomto utkání jsme měli vynikajících třicet minut. Během této doby jsme se dostali do dvoubrankového vedení a měli další jasnou tutovku, bohužel Palečko ji neproměnil. Místo toho, abychom soupeře dorazili, tak ten vzápětí snížil a dostal se znovu do zápasu,“ posteskl si Jindřich Stejskal.

„Je to už třetí sezona v řadě, kdy nám utekl začátek,“ podotkl trenér Jindřich Stejskal.

Na začátku sezony se hledali, ale už to vypadá, že se dostali do provozní teploty. Fotbalisté Českého Brodu B vyhráli v krajském přeboru druhé utkání v řadě, naposledy doma porazili Hřebeč 3:2, přestože celý druhý poločas hráli o deseti.

