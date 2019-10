Předvedli jeden z nejhorších výkonů v sezoně, za což také pykali. Fotbalisté Býchor v dalším kole nejnižší krajské soutěže prohráli v Suchdole 1:3.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

„Zklamali jsme, a to opět díky našemu přístupu. Hra byla podprůměrná a na úrovni okresního přeboru. Nebojím se konstatovat, že to byl zatím nejslabší soupeř. Jenže domácí bojovali, a to jim stačilo. Většina našich hráčů podává výkony hluboko pod své možnosti, neplní často dané úkoly a nenechají si poradit. Vzhledem k tomu, že nás je málo a není možnost hráče vystřídat, když se mu nedaří, je tedy nutné, aby se hráči sami zamysleli, zda opravdu na hřišti během hry odvádí své maximum. Tým má na vyšší příčky,“ posteskl si trenér Michal Škopek.