Angular Programátor - remote (50 - 85.000 Kč) Láká Vás pracovat ve svobodné firmě, kde budete pánem svého času? Preferujete pracovat z domu? Máme tu pro Vás příležitost. Nabízíme Vám flexibilní práci, ve které se můžete věnovat tomu, co vás baví a posouvat se dál. A pokud přece jen preferujete práci onsite, máme tu krásné vybavené prostory a poskytneme Vám příjemné zázemí a vše co potřebujete. Náplň práce: Práce na projektech vývoje SW a to jak zavedených, tak zcela nových systémů, Spolupráce v menším vývojovém týmu , Vývoj webových aplikací pro oblast energetiky, Po zapracování lze pracovat převážně na HO s dojetím do firmy tak 1-2x měsíčně, Lze spolupracovat na IČO se sazbou 3 - 5.000 MD dle seniority. 50 000 Kč

