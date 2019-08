S nepořízenou se vrátili fotbalisté českobrodské rezervy z utkání druhého kola I.A třídy. Na půdě Divišova podlehli domácímu celku těsně 1:2, navíc dohrávali v deseti.

Z utkání I. A třídy Český Brod B - Sokoleč (0:1). | Foto: Jan Břečka

„Stejně jako minulý týden se nám první poločas moc nepodařil. Na začátku jsme propadli v prostředku a po hezké kolmici šli domácí brzy do vedení. Ve dvacáté minutě se nám podařilo vypíchnout míč při rozehrávce soupeře, pěkně jsme vyřešili přečíslení dva na jednoho, ale pak nedáme gól ani do prázdné branky. Naopak domácí chvilku na to navýšili vedení. To jsou přesně ty okamžiky, co nás stojí body,“ byl po prvním poločase nespokojený českobrodský lodivod Jindřich Stejskal.