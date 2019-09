„Úvodních pětadvacet minut bylo z naší strany velmi dobrých. Dařila se nám rozehrávka akcí a byl tam znát i presink při ztrátě míče. Po velkém zaváhání jsme šli do vedení, když Heřman dokázal přetlačit domácí obranu. Hra se po půlhodině vyrovnala, ale ani tak se Rejšice do žádné šance nedostaly. Skóre v závěru poločasu navýšil po individuální akci Šimůnek, který přešel přes dva bránící hráče a ze strany rozvlnil síť,“ popsal úvodní půli českobrodský trenér Jindřich Stejskal.

„Ve druhém poločase začali domácí více napadat a naše hra byla nervóznější. Možná se nám do hlav vkrádala obava, protože jsme už několikrát prohospodařili dvoubrankový náskok. Situaci nám pak ulehčilo vyloučení domácího stopera. Poté přišla v domácí rozehrávce další chyba a Heřman postupoval sám na bránu. Šanci sice neproměnil, ale odražený míč nadvakrát dopravil do sítě Šťastný. Utkání touto brankou bylo dá se říct rozhodnuté. Čtvrtou branku měli na svědomí centrující Skořepa a hlavou uklízející Nekolný. Jediné negativum je, že se nám nedaří odehrát zápas s nulou. Ke konci zápasu jsme polevili a dovolili soupeři vstřelit branku. To mě mrzí,“ řekl k druhému poločasu Stejskal.

„Po zápase nás čeká zápisné a bude o to radostnější, že nám se před ním konečně podařilo vyhrát. V předešlých případech jsme vždycky prohráli,“ těšilo českobrodského trenéra, který už vyhlížel další hvězdné výkony svých svěřenců. Tentokrát na jiných kolbištích.

Branky: 89. Bělík – 8. Heřman, 42. Šimůnek, 70. Šťastný, 77. Nekolný. ČK: 67. Jon (R). Poločas: 0:2.

Český Brod B: Vymazal – Miňovský, Balík, Nekolný, Říha – Teslík (66. Dušek), Šimůnek (79. Krombholz), Skořepa, Šťastný, Hanzl (46. Ravizza) – Heřman (74. Sedláček).