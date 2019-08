„První poločas toho moc nenabídl. Hra obou celků byla kostrbatá, nepřesná. Naprosto se vytratila kvalita a přesnost. Nebylo se tak čemu divit, že ani jeden celek se nedostal do žádné vážnější situace,“ konstatoval domácí trenér Jindřich Stejskal.

„Do druhého poločasu jsme do hry poslali Sedláčka a smířili se s tím, že zkusíme hrát nakopávané míče. Zlepšení to sice přineslo, ale branky jsme dokázali vstřelit po krásných individuálních akcích. Do vedení nás dostal Skořepa, který sebral odražený míč, zbavil se bránícího hráče a střelou zpoza vápna rozvlnil síť. Druhá branka byla zase zcela v režii Nekolného, který vystihl přihrávku na útočníka a následně míč táhl přes celé hřiště a střelou navýšil vedení. Tyto dvě akce se musely líbit, ovšem obraz hry se dál nesl ve znamení prvního poločasu. A závěr patřil šancím hostů. Nejprve deset minut před koncem z rychlého brejku snížili a v devadesáté minutě po závaru i vyrovnali. Může se to zdát jako smolné, kdybychom si v samém závěru ještě nevybrali šťastnou chvilku, kdy skákal míč na naší brankové čáře, naštěstí pro nás už se skóre neměnilo,“ popsal divoké nejdůležitější okamžiky druhého poločasu Stejskal.

„Do devadesáté minuty jsme sahali po třech bodech, nakonec jsme byli rádi, že se utkání dostalo alespoň do penaltového rozstřelu, ve kterém jsme získali i druhý bod. To je snad jediné, co nás může po zápase těšit, protože o radosti z předvedeného výkonu nemůže být ani řeč,“ uzavřel nespokojený Jindřich Stejskal.

Branky: 54. Skořepa, 78. Nekolný – 82. Dvorný, 90. Rypka. Poločas: 0:0.

Český Brod B: Malina – Miňovský, Balík, Nekolný, Říha – Šimůnek (70. Krombholz), Skořepa, Dušek, Livora (89. Mboula), Teslík (46. Sedláček) – Hanzl.