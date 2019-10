Českobrodská rezerva se veze na vítězné vlně a nic na tom nezměnilo ani další kolo I. A třídy. Domácí sice museli dohánět manko, ale nakonec zaslouženě slavili tři body po výhře 3:1 nad celkem Záryb.

Ilustrační foto. | Foto: Pavla Hájková

„Herně se nám začátek povedl a po patnácti minutách jsme promarnili tři tutovky. Dvě zazdil Šimůnek a Sedláčkově hlavičce chyběly centimetry. A za to jsme pykali. Z první vážnější příležitosti se soupeř prosadil a nutno uznat, že to udělal pěkně. To nás trochu poznamenalo. Vypadli jsme z role a hra se kouskovala. Po půlhodině dokázal na zadní tyči dorazit míč do sítě Šťastný a vyrovnal. Pak se opakovala souhra hostů, kdy šel hráč sám na bránu, udělal Vymazalovi kličku, ale ten se stačil neskutečně do branky vrátit a míč vyrazit. Chvilku před poločasem se nám podařilo jít do vedení, když se z rohu trefil hlavou Sedláček,“ popsal nejdůležitější okamžiky úvodního dějství českobrodský trenér Jindřich Stejskal.