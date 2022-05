„Celou přípravu se bavíme o tom, že si musíme dávat pozor na začátky zápasů. A jako naschvál neustále inkasujeme do desáté minuty. V Tuchlovicích jsme dostali dva góly dokonce v prvních pěti minutách. Prostě hrůza. Příště to v kabině radši nebudu zmiňovat,“ posteskl si trenér David Šťastný.

„I když jsme brzy prohrávali, zbraně jsme nesložili. Možná jsme v dalším průběhu byli lepší. Vytvořili jsme si tři dobré příležitosti. Bohužel Krombholz to před brankářem špatně vyřešil, Hanzlova hlavička skončila těsně vedle a můj trestný kop vytáhl brankář na roh. Domácí spíš jenom bránili, nám se bohužel nepodařilo skórovat. Je to škoda, protože na to, v jaké jsme hráli sestavě, na bod jsme měli. Kluky musím pochválit, že i za nepříznivého stavu bojovali a chtěli s výsledkem něco udělat. V sestavě jsme měli tři dorostence, pro které je to velká škola do budoucna,“ dodal David Šťastný.

Branky: 1. a 5. Jaroš. Poločas: 2:0.

Český Brod B: T. Vymazal – Miňovský, Čičatka, Hanzl, Kramář – Krombholz, Šťastný, Částka, Viktora, Exner (69. M. Vymazal) – Zimmermann.

