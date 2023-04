Šancí si vytvořili skoro na dva zápasy, jenomže žádnou nedokázali proměnit, proto fotbalisté Peček nezískali v dalším kole I. B třídy skupiny C ani bod. V Sadské prohráli těsně 0:1.

Z fotbalového utkání I.B třídy Plaňany - Pečky | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Chtěli jsme ze Sadské přivézt alespoň bod, to se však nepodařilo. Jako první jsme si vytvořili velkou šanci, když z levé strany náš hráč postupoval až před brankáře, ale netrefil bránu. Podobné příležitosti jsme během třiceti minut měli ještě dvě, a když už jsme se skoro radovali, tak hlavičku Sovy brankář reflexivně vyrazil. Soupeř se pak také dostal do nějakých šancí, přesto se šlo o půli do šaten bez branek,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

Šlágr kola pro Velim B. Díky výhře odskočila soupeřům

„Druhý poločas jsme začali vlažně a nechali se domácími zatlačit. Těžké pro nás byly především vysoké míče do vápna ze standardek a jednu takovou jsme brzy k naší smůle neuhlídali. Měli jsme pak dost času na vyrovnání, jenže v této části zápasu se nám již tolik nedařilo kombinovat do nějakých nebezpečných útoků. Hra byla více nepřesná a rozkouskovaná, směrem dopředu mi u našich hráčů chyběla větší kvalita a souhra. Poté, co se Sadské nepodařilo z některých akcí pojistit vedení, měli jsme pak v závěru minimálně dvě šance na vyrovnání, ale netrefili jsme bránu,“ litoval Buřič.

„Podle mě to při troše štěstí mohl být remízový zápas, ale bez vstřelené branky se na nějaký bodový úspěch pomýšlí těžko. Šance si vytvořit sice dokážeme, jenže k proměňování chybí větší klid a lepší rozhodování. V našem projevu hry je zatím hodně nepřesností, u některých hráčů mi také chybí lepší pohyb a větší dravost. Máme zkrátka v hodně věcech co zlepšovat,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branka: 49. Vlasák. Poločas: 0:0.

Pečky: Cmár – Švára (56. Havelka), J. Pikner, K. Pikner (66. Sejpal), Brunclík – Holub, Kašpárek (56. Zajíc), Müller, Zborník (61. Bydlák) – V. Buřič, Sova.

Domácí neporazitelnost zachránil v závěru kanonýr Jiří Sodoma