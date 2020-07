Oba týmy sezonu dohrávají bez jakéhokoliv tlaku, a kdo čekal ve Vlašimi ofenzivní bitvu bez zábran, odcházel domů spokojený. „Byl to hodně otevřený zápas s množstvím akcí a střel na branku, což se divákům muselo líbit. Gólů mohlo padnout mnohem více, kdyby měly oba týmy více kvality v koncovce,“ potvrdil jihlavský trenér Radim Kučera.

První odměny se dočkali už v šesté minutě hosté – pavučiny ve vlašimské šibenici vymetl povedenou střelou Stanislav Klobása, bývalý hráč středočeského celku.

Inkasovaná branka ovšem domácí ještě více nabudila. Záviška trefil břevno, v další šanci selhal Janda. Vlašimský kapitán navíc kopal i penaltu, ani tu ale nedokázal přetavit v gól, skvělým zákrokem se zaskvěl jihlavský strážce svatyně Lancman. Janda ke všemu selhal i v následující obrovské příležitosti ze hry, na první půli si třicetiletý lídr zkrátka neobul správné kopačky. A tak se ujala až střela Michala Vrány na zadní tyč, která stanovila poločasové skóre na konečných 1:1.

Vlašimi se chvíli po přestávce podařilo skóre i otočit, fanoušky rozjásal druhou trefou v sezoně Milan Kadlec. Jenže radost domácích netrvala ani minutu, po rozehrávce se totiž dostal k míči Mikuš, který duelu bleskově vrátil remízový výsledek.

Poslední slovo měli také hráči z Vysočiny. Třináct minut před závěrečným hvizdem si Ekvádorec Arroyo navedl míč a ranou k tyči poslal Jihlavu podruhé v utkání do vedení. Výsledek už se nepohnul ani po závěrečném tlaku Vlašimi, která tak nakonec musela přenechat tři body hostům.

„Duel byl opticky celkem vyrovnaný, když jsme v některých pasážích tahali za kratší konec my, a v jiných zase domácí Vlašim. V závěru jsme mohli být rádi, že další vlašimskou možnost lapil brankář Lanci a podržel nás,“ doplnil své hodnocení jihlavský kormidelník Radim Kučera.

Vlašim tak čekají v sezoně 2019/2020 už jen dva venkovní duely. V úterý nastoupí v 18.00 proti favorizovanému Brnu, které již má zajištěnou účast v baráži o postup do FORTUNA:LIGY. Sezonu FNL následně ukončí poslední boj mezi Třincem a Vlašimí, který by měl proběhnout v pátek od 17.00. V případě šestibodového přísunu by se Středočeši mohli vyhoupnout až na sedmé místo tabulky.

Vlašim - Jihlava 2:3 (1:1)

Branky: 40. Vrána, 54. Kadlec - 6. Klobása, 55. Mikuš, 77. Arroyo. ŽK: Ritter, Křišťál (oba Jihlava). Rozhodčí: Machálek – Caletka, Hurych. Diváci: 542.



Vlašim: Řehák – D. Hašek, J. Štochl, Broukal, Mil. Kadlec – Záviška (65. Diamé), Janda (C) (57. Průcha), Blecha, P. Breda (78. Frizoni) – V. Svoboda, Vrána.



Jihlava: Lancman – Pojezný, Křišťál, T. Svoboda, Fortelný (57. Ritter) – Lacko (C), F. Novotný, Smejkal (77. Koubek), Mikuš (88. Javůrek) – Jakub Rezek (57. Arroyo), Klobása (57. Zoubele).