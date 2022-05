„Radost a emoce, které zažíváme, jsou nepopsatelné. Budeme si to pamatovat do konce života. Ještě ale nejsme na konci naší cesty. Je to jen krůček a část splnění cíle, který jsme si v kabině dali. Netajili jsme se tím, že chceme postoupit. Uděláme vše pro to, abychom baráž zvládli,“ vyhlásil trenér Vlašimi Martin Hyský krátce po skončení posledního kola v rozhovoru pro Českou televizi.

Vlašim právě porazila Opavu 3:1 a zajistila si druhé místo v tabulce druhé ligy a možnost porvat se s Teplicemi o účast v nejvyšší soutěži. Jednalo by se přitom o historický úspěch, středočeské město ležící pod Blaníkem ještě nikdy na mapě první fotbalové ligy nebylo!

„Byl by to pro nás historický úspěch. Zatím nás ale čekají dva zápasy, nic není rozhodnuté,“ krotí emoce tiskový mluvčí klubu Jiří Paýr. Jestliže chce Vlašim skutečně pomýšlet na nejvyšší soutěž, musí zvládnout dva barážové souboje s Teplicemi, které skončily ve Fortuna lize předposlední.

Vedení klubu už ale teď musí řešit zásadní problémy, které by s sebou postup nesl. Vlašimský stadion s kapacitou pro tři tisíce diváků by z několika důvodů nesplňoval podmínky pro nejvyšší soutěž. Předělat by se muselo osvětlení, tribuny i vyhřívání trávníku. „Musela by se rozeběhnout přestavba stadionu a musel by být připravený plán podle regulí, které jsou psané ve stanovách,“ vysvětluje Paýr.

Klub proto s předstihem začal jednat o možném azylu pro působení ve Fortuna lize. Ve hře byla Praha i Jihlava, nakonec si ale Vlašim plácla s Příbramí, která sestoupila před tímto ročníkem. „Uvažovalo se o stadionech v Praze, ale Žižkov má domluvenou rekonstrukci a není to ani vyhovující stadion. Jihlava zase padla, protože český tým nemůže mít stadion na Moravě. Teď je podepsaná Příbram,“ popisuje mluvčí klubu.

V případě postupu Vlašimi by bylo zajímavé sledovat taky přerod týmu, co se týče hráčů. V současnosti totiž středočeský klub úzce spolupracuje s pražskou Slavií, která posílá pod Blaník rozehrávat svoje mladé hráče. Nejlepším střelcem týmu byl například Denis Alijagić a svoje si odehráli také Denis Višinský nebo Matěj Jurásek. Jak by tato spolupráce vypadala dál?

„Probíhala lehká jednání, ale konkrétní věci a podrobnosti by se řešily až podle toho, jak to dopadne ve čtvrtek a v neděli,“ říká ke spolupráci se Slavií Paýr.

Ať už by to dopadlo jakkoliv, je jasné, že pro Vlašim by se jednalo o obrovský úspěch. V klubu panuje před startem baráže správné nažhavení a hráči jsou připravení se o šanci porvat. „Je to přesně tak, jak říkal trenér. Jdeme zápas od zápasu a chceme se o to poprat. Pak uvidíme, v jaké budeme kondici, co se týče finančního a hráčského zabezpečení,“ zakončuje Paýr.

První zápas mezi Vlašimí a Teplicemi se odehraje na severu Čech ve čtvrtek od 17 hodin. Odveta je pak na programu ve Vlašimi v neděli od 16 hodin.

