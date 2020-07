Zatímco v podzimním domácím zápase byl při vítězství 2:1 hrdinou Jiří Januška, který dvěma góly v závěrečné desetiminutovce otočil nepříznivé skóre, tentokrát se jím stal záložník Václav Svoboda. Právě on se dvanáct minut před koncem postaral o jediný gól utkání.

Výhra Středočechů nebyla rozhodně dílem náhody. Naopak, svěřenci trenéra Šmejkala byli adeptovi postupu do baráže o FORTUNA:LIGU (pokud se tedy bude kvůli současné situaci vůbec hrát) rovnocenným soupeřem, kterého hned od úvodu zaskočili svým aktivním pojetím. Jenže ze svého počátečního náporu, který trval přes půlhodiny, nedokázali nic vytěžit. I proto, že po sedmi minutách zvládl Jandovo bodlo vytěsnit Švenger konečky prstů na roh.

Až poté se osmělili domácí, načež se postupně vyrovnala hra. Březina mířil z přímého kopu pod břevno, ale vlašimský gólman Řehák si poradil. Následně pálil ze zajímavé pozice hostující Záviška, ale nad branku. A tak to byl nakonec Žižkov, který mohl jít do šaten v lepší pozici. To by ovšem Brazilec Egidio nesměl v nastaveném čase trefit zblízka Řeháka jen do hrudi.

Po přestávce zahrozil jako první Březina, jehož tečovaná střela o kousek minula vlašimskou branku. V dalších minutách zase visel gól ve vzduchu na straně druhé. Nejprve vyškrábl Švenger hlavičku Blechy, Vrána pak nepotrestal špatné žižkovského brankáře, když jeho oblouček skončil těsně vedle. Při Jandově šanci zase zachraňoval na brankové čáře Březina.

O chvíli později ale už přišla rozhodující situace celého zápasu. Po průniku a následné přihrávce Vrány neměl problém poslat z malého vápna míč za Švengerova záda Svoboda a Vlašimští se tak přeci jen nakonec dočkali zasloužené gólové odměny.

Za to, že nakonec brali tři body, ovšem mohli děkovat nejen střelci branky, ale i gólmanu Řehákovi a určité porci štěstí, protože v závěrečných pěti minutách měl Žižkov dvě velké příležitosti na vyrovnání. Jenže Diviš z těžkého úhlu netrefil odkrytou branku a ránu střídajícího Halgoše vytáhl vlašimský strážce svatyně z šibenice.

FK Viktoria Žižkov - FC Sellier & Bellot Vlašim 0:1 (0:0). Branka: 78. V. Svoboda. ŽK: 30. Březina (ZIZ), 66. Jaroslav Diviš (ZIZ) – 36. D. Hašek (VLA). Rozhodčí: Dubravský – Mojžíš, Bureš. Diváci: 613.

FK Viktoria Žižkov: Švenger (C) – Řezáč, Súkenník, Březina, Dudl – Nešický, Batioja (83. Antl), Bazal (64. Jaroslav Diviš) – Urbanec (75. Bezdička), Egidio (83. Szotkowski), Nabijev (75. Halgoš).

FC Sellier & Bellot Vlašim: Řehák – D. Hašek, J. Štochl, Broukal – Mil. Kadlec, P. Breda, Janda (C) (75. Frizoni), Blecha, V. Svoboda – Záviška (75. Diamé), Vrána (85. Bičiště).