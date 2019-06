Nepovedlo se, do klubových kronik se zapíše pro ročník 2018-2019 místo deváté, protože po penaltovém rozstřelu ani bonusový bod na osmé místo nestačil.

Lepší vstup do střetnutí si přitom Českobrodští ani přát nemohli. Ve 2. minutě si na po zemi rozehraný rohový kop naběhl na velkém vápně Borek a prudkou placírkou k pravé tyči nedal gólmanovi Bačkovskému šanci.

Aby toho pro hostující celek nebylo málo, v závěru prvního poločasu zvyšoval do prázdné branky Jakab na 2:0.

Jako den a noc. Pokud první dějství bylo v režii domácího celku, pak v tom druhém se jí ujali hosté, kteří z toho vytěžili vyrovnání na 2:2.

Po zastřelování a po přetažených centrech na vzdálenější tyč mířili těsně mimo nejprve Hrubý, aby ho zanedlouho napodobil Wimmer.

O chvíli později mohl v ojedinělé šanci skórovat Michálek, a protože Bačkovský byl proti, přišly dva rychlé direkty jeho spoluhráčů.

V 78. minutě po zbytečném faulu Ceccarelliho na Trnku ve vápně nařízenou penaltu bezpečně proměnil Tlapák. Devět minut před koncem gólem sezony Dvořák vymetl z dobrých 20 metrů pravou šibenici Přibylovy branky. A mohlo být ještě hůř. V posledních vteřinách měl obrovskou šanci Trnka, tváří v tvář si ale na Přibyla nepřišel.

Po následném penaltovém rozstřelu se pak nakonec přece jen z bonusového bodu radovali domácí, když se všichni jeho exekutoři nemýlili, na straně druhé vychytal Přibyl Valáška.

„Z naší strany to byl takový bezstarostný fotbal, kopírující celou sezonu. Ukázal charakter mužstva, které má problémy s přístupem a to je pak vidět na výsledcích a výkonech,“ konstatoval trenér Českého Brodu Jiří Kafka.

„Bylo to poprvé v jarních odvetách, kdy se nám podařilo smazat náskok soupeře, navíc dvoubrankový, a nevím, jestli by to bylo zasloužené, kdybychom dali ten třetí gól. Šance to byla ale stoprocentní. Myslím si, že konečná remíza byla spravedlivá,“ řekl trenér Vysokého Mýta František Dvořák.

SK Český Brod – SK Vysoké Mýto 2:2 (PK 5:4)

Branky: 2. Borek, 45. Jakab – 78. Tlapák z PK, 81. Dvořák. Poločas: 2:0.

Český Brod: Přibyl – Moravec, Hrdlička, Nekolný, Ceccarelli – Makovský (60. Šimůnek), Jakab, Michálek, Borek, Suk (75. Hanzl) – Fikejz (65. Herzán).

(Mojmír Strachota)