Nebylo to vůbec jednoduché začínat po šestém kolech s nula body v tabulce. Dá se říct, že jdete do každého zápasu a musíte vyhrát. Od nějakého šestého kola už víte, že hrajete o záchranu a víte, že z dalších dvaceti čtyř kol musíte urvat minimálně třicet čtyři bodů, což stačí k záchraně v divizi. Hlavně po stránce psychické to pro kluky nebylo snadné a jsem moc rád za ně, že to zvládli.

Na jaře jste si připsali hodně remízových zápasů. Zapomnělo mužstvo na nějaký čas vyhrávat?

Na jaře jsme měli velice dobrý vstup, kdy jsme udělali sérii zápasů bez proher a vyhoupli se po dvaadvacátém kole nahoru asi na dvacet devět bodů. Což bylo super. V té době jsem si říkal, že jsme schopni ještě klidně udělat top 5. Jenže bohužel v Nespekách přišlo zranění Nováka a za týden bohužel asi největší ztráta Sebastiana Minarčina, který měl po sedmi kolech na jaře neuvěřitelných 6+4, jestli se nepletu. Potom přišly čtyři remízy v zápasech, které jsme nedokázali urvat do vítězného konce. O to víc mě štvalo, že ve třech jsme dostali laciné branky v závěrečných minutách.

Dlouho jste museli bojovat o záchranu, to se vám ale podařilo s celkem velkým předstihem. Jak pro vás byla náročná sezona po psychické stránce?

Ta záchrana měla přijít daleko dřív. Bohužel jsme promarnili hodně mečbolů (smích) a nakonec konečná úleva přišla až ve dvacátém osmém kole proti Admiře B v 91. minutě. Pro mě to bylo určitě hodně náročné, jelikož jsem místní, takže jsem si to bral asi ještě trošku více. Hlavně kvůli lidem, co dělají brodský fotbal. A skláním se fanouškům, které když bydlíte v Brodě, přece jen potkáváte častěji (smích).

Určitě vám chyběl gólový útočník a ve velké části i zkušenosti zraněného Fikejze. Bylo toto zásadní v některých zápasech?

David Fikejz se bohužel zranil chvíli před prvním jarním utkáním, ale celou dobu zůstal s námi, za to jsem rád, jelikož je to velice důležitý článek do kabiny. I když byl zraněný, jezdil s námi všude, což je ohromné plus. Nakonec se dal dohromady na 28. kolo, kdy jsme to zachránili a dokonce vstřelil důležitý gól a byl asi nejlepším hráčem na hřišti.

O co nebo o koho jste se mohli opřít, když se týmu zrovna nedařilo?

Rozdělil bych to na tři body. Jednoznačně hlavním faktorem byla týmovost. Pokud tu nemáte v amatérské soutěži, nemáte šanci. Bez toho by to nikdy nevyšlo. Druhým bodem David Fikejz a Ondra Kejha, kteří pro mě byli takové prodloužené ruce v kabině. Třetím bodem jsou výkony - na podzim to byl Rodney Foungala, který přišel asi až v osmém kole a držel nám celou obranu a navíc vstřelil ze stopera čtyři branky. Tím bych mu chtěl poděkovat a popřát hodně štěstí do budoucna. A na jaře nám strašně pomohl uzdravený již zmiňovaný Séba Minarčin. Doplním ještě silný duch kabiny, který hrál důležitou roli.

Dá se očekávat velký pohyb v kádru Českého Brodu? Nastanou velké změny?

Změny se chystají a plánujeme do každé řady doplnit a zkvalitnit kádr tak, aby se SK pohybovalo v patrech tabulky, kam patří.

Nyní máte po sezoně, je doba dovolených. Jak budete od fotbalu odpočívat vy?

Po sezoně není nikdy (smích). Už teď řeším telefony s x hráči, ale samozřejmě mám i dovču. Nejprve jedu s kamarády na chatu do Jizerských hor a poté máme s rodinou Řecko a jižní Čechy, kde se budu snažit vypnout a věnovat se rodině, která si to určitě zaslouží za to, co pro mě dělají.

Úspěšný byl také B tým, který vyhrál okresní přebor, kde jste nastupoval. Spolupráce s áčkem byla rozhodně patrná a mladíci se mohli otrkávat mezi dospělými. Souhlasíte?

Velké díky patří trenérům Šmejkalovi a Mrazkovi, kteří se o chod mužstva starají. A samozřejmě musím vyzdvihnout dorostence, kteří s námi trénují a odehráli celou sezonu jak v dorostu, kde vyhráli, tak i v B týmu. Plus kmenové hráče naší ´benfiky´, za celý rok prohráli jen jedno utkání. Samozřejmě se snažíme vždy vyjít vstříc a když je potřeba, tak doplnit hráči z áčka, kteří také potřebují zápasové vytížení. A když jde o mě, já už se snažím jim pomoct většinou pusou (smích). Jinak určitě to béčko pro naše mladíky má velké plus, obzvláště teď ještě větší, když se postoupilo do I.B třídy.