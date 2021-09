„Hodně naštvaný jsem na hráče za to, že v závěru vyrobili úplně zbytečný roh a poté se čtyři otočili zády k míči. Benátky díky tomu snadno vyrovnaly,“ dodal nazlobený Pavlík.

„Byl to zápas, který jsme měli vyhrát pět nula, místo toho to skončí remízou. Během hry jsme si vytvořili pět tutových šancí, proměnili pouze jednu. Hodně toho pochytal brankář domácích. Dokonce za stavu 1:1 jsme ještě nastřelili břevno. Bohužel v tomto zápase se od nás štěstíčko odklonilo zády,“ posteskl si trenér Petr Pavlík.

Byli blízko k dalšímu vítězství, jenomže tři minuty před koncem udělali sérii chyb, za což byli potrestáni. Fotbalisté Kolína díky tomu tak v sedmém kole divizní skupiny C remizovali na horké půdě v Benátkách nad Jizerou pouze 1:1.

