Až do Karlových Varů vyrazili fotbalisté Českého Brodu k prvnímu mistrovskému utkání divizní skupiny B. A cesta zpět jim jistě ubíhala dobře, za západu Čech si českobrodští borci přivezli alespoň bod. Za hosty se premiérově trefila čerstvá akvizice, útočník Bím z Poříčan. Zápas byl hodně bojovný, podle trenéra Zdeňka Šmejkala to bylo někdy na ostří nože.

Karlovy Vary – Český Brod 1:1

Začátek zápasu byl živý z obou stran, přesto měli hosté převahu a to celý první poločas. V 10. minutě se chvíli nehrálo, Carda si v hlavičkovém souboji rozsekl obočí. Po ošetření s obvazem utkání dohrál. V 17. minutě přihrál Moravec do vápna Bímovi a ten dokázal obstřelit brankáře – 0:1. Ve 25. minutě měl útočník domácích velkou šanci, z malého vápna dal ale vedle. Ve 40. minutě dal Křenek oblouček za obranu, Bím šel sám na bránu, ale trefil pouze brankáře.

Ve druhé půli se obraz hry změnil, hosté vypadli z tempa a byli to naopak domácí, kteří byli celých pětačtyřicet minut lepší. Už ve 48. minutě přišel dlouhý aut z levé strany a na zadní tyči nikým nekrytý Yomi hlavou vyrovnal. V 54. minutě z rychlého protiútoku domácí nastřelili ještě tyč.

„Utkání bylo hodně bojovné, občas souboje na ostří nože, ale i to k fotbalu patří. My jsme v prvním poločase byli lepší, mohlo to být klidně dva nula. Ve druhém poločase nás domácí přehrávali, a tak je remíza spravedlivá,“ přiznal trenér Českého Brodu Zdeněk Šmejkal. „Každý bod se počítá, zvláště zvenku, a ve Varech se ostatním soupeřům nebude lehce vyhrávat,“ je přesvědčený kouč Šmejkal.

Branky: 48. Yomi – 17. Bím. Poločas: 0:1.

Český Brod: Přibyl – Štětina, Horálek, Soukup (82. Blecha), Skořepa (82. Plucha), Carda, Křenek, Václavík, Bím (90. Ketner), Moravec (63. Vokáč), Müller.