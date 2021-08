Zápas jako z hororu. Tři červené karty, navíc zlomená noha

Bylo to utkání, na které by nejraději zapomněli. Fotbalisté Českého Brodu ve druhém kole divizní skupiny B prohráli ve Slaném 0:2, dohrávali bez dvou vyloučených, dvakrát museli nuceně střídat kvůli zranění, navíc byli svědky nepříjemné situace, kdy po střetu s Ceccarellim musel domácí Trnka v sanitce odjet do nemocnice se zlomenou nohou.

Slaný (v bílém) nečekaně porazilo v divizi Český Brod 2:0. | Foto: Roman Mareš

Český Brod dvě předchozí utkání se Slaným vyhrál (1:0, 3:0), do třetice se však musel sklonit před uměním soupeře. Domácím se opět vyplatil střelec Bohumil Nádeníček. Stroj na góly se prosadil v prvním poločase krásnou ranou. Už předtím ale vstřelil brzkou první branku Filip Novotný. Náskok 2:0 už Slaný udrželo. Sparta porazila Karvinou 2:0 a v lize vyhrála poosmé za sebou Přečíst článek › „Přitom jsme měli dobrý začátek. Kopali jsme čtyři rohy, po posledním měl velkou šanci Kejha, ale neprosadil se. A hned přišel trest, kdy byl za lajnou ošetřován Carda a po centru od rohového praporku se ve vápně prosadil Novotný,“ uvedl vedoucí mužstva Jan Křen. Další rána pro hosty přišla ve 24. a 29. minutě, kdy pro zranění museli vynuceně střídat oba krajní obránci – Carda a Poběrežský. Aby toho nebylo v první půli málo, inkasoval favorit do přestávky ještě jednou. Těsně před odchodem do kabin přišel dlouhý centr od půlky a s ním si poradil skvěle Nádeníček a prostřelil Přibyla. Po změně stran bylo s Brodem ještě hůř. V 63. minutě Ceccarelli ostře fauloval Trnku a zlomil mu nohu. Dostal druhou žlutou a musel pod sprchy. Zápas se na dvacet minut zastavil, čekalo se na sanitku. Tato situace ovlivnila další průběh utkání. Víc otřesení byli hosté a mohli za to pykat. Jenomže brankář Přibyl vytáhl dva parádní zákroky a svůj tým podržel. V nastaveném čase došlo na hřišti k potyčce mezi Štětinou a domácím Bíbou, přišly červené karty pro Bíbu, ovšem u hostí pro Nekolného. Branky: 10. Novotný, 42. Nádeníček. Rozhodčí: Šimeček. ŽK: 2:3. ČK: 90. Bíba – 63. Ceccarelli, 90. Nekolný. Diváci: 280. Poločas: 2:0. Český Brod: Přibyl – Poběrežský (29. Sklenička), Nekolný, Václavík, Carda (24. Šolaja) – Ceccarelli, Kejha (83. Štětina), Kubiš, Makovský (46. Herzán) – Fikejz (83. Palečko), Moravec. Sodoma: Naplňujeme jeden ze svých cílů, kterým je postupná stabilizace kádru Přečíst článek ›