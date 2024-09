Dělník/ce chemické výroby První kontakt: Kúdelka Gabriela Mgr., tel.: 724 145 987, 321 335 209, Po - Pá 8 - 14 hod e-mail: job@draslovka.cz osobně: pondělí 8 - 9 hod. CO BUDE VAŠÍ NÁPLNÍ PRÁCE: - obsluha části výrobního zařízení - násypky a pásu (plnění sudů, pytlů, beden sypkým materiálem), plničky tlakových lahví produktem v plynném stavu (je odvislé dle zařazení na konkrétní pracoviště) - příprava obalového materiálu, příprava produktu k následné expedici včetně značení obalového materiálu (štítkování apod.) - související manuální práce v chemické výrobě. CO OD VÁS OČEKÁVÁME: - min. ukončení ZŠ, ideálně SOU vzdělání, obor chemie není podmínkou - praxe ve výrobní společnosti výhodou - zodpovědnost, pečlivost - ochotu učit se novým věcem - vše Vás naučíme - schopnost pracovat v nepřetržitém provozu (12ti hod. směny ranní, noční) - fyzickou zdatnost a výborný zdravotní stav. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT: - perspektivní zaměstnání s možností kariérního postupu v prosperující společnosti - finanční ohodnocení dle Vašich zkušeností - prémie - přesčasy placené 50 ti % příplatkem - 5 týdnů dovolené - příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění - dotované závodní stravování s výběrem až z 8mi jídel, salátový bar (menu 40 Kč) a stravenky (v hodnotě 100 Kč) - systém volitelných benefitů Cafeterie na dovolenou, kulturu, sport, zdraví a vzdělávání - nástup ihned nebo dohodou. 35 000 Kč

Detail nabízené práce