Ale prokřehlé fanoušky mohli domácí střelci přeci jen zahřát lepší muškou a nemuselo zůstat jen u hubené výhry.

„To je až neuvěřitelné, co dokážeme zahodit,“ prohodil jeden z nich.

Vše načal po dvaceti minutách hry Herzán střelou, která se jen otřela o břevno. V závěru poločasu pak přesný centr Makovského na vzdálenější tyči nedokázal hlavičkou z malého vápna zužitkovat Regner.

V té době ale už na ukazateli skóre svítil stav 1:0. Ve 35. minutě Český Brod zahrával volný přímý kop, Makovský přesně našel ve vápně kapitána Hrdličku a ten se hlavičkou nemýlil.

Brankostroj mohl v českobrodském podání pokračovat po návratu z kabin, ale ta koncovka.

V 52. minutě se výborně hrající Kejha prosmýkl mezi obránci a upaloval sám na bránu, jeho střelu stačil jeden z nich ještě zblokovat, míč se odrazil k Herzánovi, který z šestnáctky mířil jen těsně vedle levé tyče. O čtvrt hodiny později mohl opět Herzán složit reparát, ale jeho sólo zlikvidoval hostující brankář Vaněček včasným vyběhnutím.

Následně vzplály emoce po kontaktu jednoho z obráncům s útočícím hráčem Ostrova, ten padl ve vápně a hosté se vehementně dožadovali pokutového kopu, píšťalka sudího Rychtára zůstala němá. Ten to pak kompenzoval neudělením červené karty gólmanovi Vaněčkovi, který mimo vápno sestřelil v nadějném úniku Ceccarelliho a následně viděl jen žlutou.

Výprodej brankových příležitostí pak v závěru utkání dokonali domácí v podání střídajícího rekonvalescenta Jindřicha, který v 84. minutě z velkého vápna mířil vedle. Za dvě minuty na to ze stejné parkety pálil Skořepa levačkou jen do břevna, aby nególovou tečku za střetnutím udělal v poslední minutě Michálek, který z deseti metrů poslal míč opět jen vedle levé tyče.

„Hrajeme hodně vysunutí, to je to, co po hráčích chceme a několikrát se nám tak Brod podařilo chytit do ofsajdové pasti. I tak šel po standardce do vedení, my jsme pak v závěru hráli vabank, chtěli jsem vyrovnat a urvat alespoň bod, případně zkusit štěstí v penaltovém rozstřelu. Nepovedlo se,“ litoval nenaplněného předsevzetí hostující kouč Jiří Štěpán.

„Souhlasím s tím, že ten zápas mohl klidně skončit 5:1 a každý, kdo ho viděl, to jen potvrdí. Ostrov nás sice chytal do ofsajdových pastí, ale i tak jsme několikrát šli sami na branku a neproměnili. To je kolorit celé sezony. Na body se strašně nadřeme, za zápas si několik gólových příležitostí vypracujeme a nezužitkujeme je,“ hodnotil vystoupení svých svěřenců domácí trenér Jiří Kafka.

S ním souhlasil i šéf SK Luboš Holý: „Proměňování jasných šancí, to je s čím momentálně zápasíme a v tom se musíme zlepšit. Dneska jsme si jich opravdu vytvořili strašně moc, dali pouze jen gól, ale důležité je, že to byl ten vítězný.“

Branka: 35. Hrdlička. Poločas: 1:0.

Český Brod: Malina – Čuřík, Regner, Hrdlička, Moravec – Ceccarelli (82. Skořepa), Kejha, Medek (69. Michálek), Makovský (91. Nekolný) – Kocourek – Herzán (79. Jindřich).

(Mojmír Strachota)