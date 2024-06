Český Brod – Admira Praha 3:2

„Dvacet minut měli domácí tlak a vytvořili si tři dobré šance, ale bez efektu. I nadále pokračovala územní převaha domácích, brankář Přibyl byl téměř bez práce kromě jednoho rohu a jedné přízemní střely, s tím si v klidu poradil.

Druhá půle měla stejný obrázek. Pak přišla čtyřminutová branková smršť. V 57. minutě zahrával Farkaš roh a nestárnoucí Fikejz předskočil všechny a hlavou skóroval. V 60. minutě předvedli domácí fatální rozehrávku v obraně zpět k brankáři, hostující Polívka přihrávku vystihl, šel sám na brankáře a srovnal. Prakticky po rozehrání nacentroval Lohoyda ze strany do vápna a nejmenší muž na hřišti Farkaš z jedenácti metrů hlavou zavěsil. Poté se hra přelévala ze strany na stranu. V 65. minutě Fikejz vstřelil svůj druhý gól, ale pro clonění brankáři hostí nebyl uznán. V 84. minutě hosté vykombinovali akci do vápna a Kohoutek podruhé vyrovnal. Když už to vypadalo na dělbu bodů, přišel v závěru hektický tlak domácích a v nastavení trefil ze čtrnácti metrů branku Plucha s pomocí teče obránce hostí.

„Opět jsme se nevyhnuli chybám, které soupeř trestal. K nám se v závěru přiklonilo štěstí, které v posledních čtyřech nebo pěti zápasech chybělo,“ oddechl si trenér Českého Brodu Zdeněk Šmejkal. „Vzhledem k průběhu utkání si myslím, že tři body zůstaly doma zaslouženě," dodal kouč vítězného celku.

Branky: 57. Fikejz, 61. Farkaš, 90+4. Plucha – 60. Polívka, 84. Kohoutek. Poločas: 0:0.

Český Brod: Přibyl – Farkaš, Horálek, Skořepa, Carda, Lohoyda (82. Kadlec), Fikejz (76. Plucha), Václavík, Kejha, Moravec, Vokáč.