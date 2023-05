Bez větších potíží získali fotbalisté Českého Brodu tři body do tabulky divizní skupiny B. Na domácím hřišti porazili poslední Vilémov jasně 4:0.

Z fotbalového utkání divize B Český Brod - Chomutov | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Bylo to vítězství bez vážnějších komplikací, navíc nemocnou brankářskou jedničku Fülöpa bez problémů nahradil Bína,“ uvedl vedoucí mužstva Jan Křen.

Kam na fotbal: Divizní Český Brod hostí Vilémov, Velim B tým Semic

Od začátku byli domácí aktivnější, ale byli to paradoxně hosté, kdo mohl jako první skórovat. Za záchrannou brzdu včas zatáhl Kadlec, který jedinou šanci Vilémova za zápas hasil úspěšně na brankové čáře.

Českému Brodu chvíli trvalo, než začal pálit do černého. Poprvé to bylo ve 26. minutě. Minarčin zahrával trestný kop, lehce tečovaný míč hostujícími obránci brankář vyrazil před sebe a nikým nekrytý Václavík neměl problém uklidit míč do sítě.

Ve 44. minutě Carda z pozice stopera vyvezl míč až před pokutové území, kde si narazil, ale hlavou dal v dobré šanci nad.

Až těsně před odchodem bylo v domácí táboře veseleji. Trestný kop Minarčina zužitkoval dorážkou Fikejz.

Druhý poločas domácí bezpečně kontrolovali, lehce odevzdanému soupeři již nic nedovolili.

Další gól přidali chvíli po změně stran, kdy se z bezprostřední blízkosti nemýlil Novák. Poslední slovo měl Minarčin, jemuž po dlouhém autu sklep míč na velké vápno Fikejz a muž, jenž měl prsty při prvních dvou trefách, mířil přesně.

Branky: 26. Václavík, 45. Fikejz, 55. Novák, 78. Minarčin. Poločas: 2:0.

Český Brod: Bína – Kadlec, Carda, Václavík, A. Moravec (62. J. Moravec) – Palečko (62. Lohoyda), Minarčin, Vokáč, Sklenička (76. Nekolný) – Fikejz (89. Hrdinka), Novák.

Kádr kolínských Kozlů posílí velezkušený Josef Skořepa