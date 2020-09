„Domácí hráli celkem tvrdě, což je vidět i na poměru žlutých karet. My měli jednu, oni pět a také jednu červenou. Naše vítězství je zasloužené,“ řekl vedoucí mužstva Jan Křen.

Ze začátku zápasu domácí přitlačili hosty na jejich polovinu. Během deseti minut kopali tři rohy, ale bez efektu.

Český Brod nápor ustál a poté se hra srovnala, i když byla oboustranně hodně nepřesná. Přišla však 30. minuta a první gól utkání. Moravec vybojoval na polovině míč, dal na pravou stranu, kde byl Ujec, ten při svém druhém centru našel na velkém vápně Kejhu, který se trefil přesně.

Chvíli po změně stran měla Březová velkou šanci. Její útočník ale střelou ze 17 metrů jen těsně minul levou tyč.

Zanedlouho měl na druhé straně dobrou příležitost Moravec. Po centru zprava od Ceccarelliho však hlavičkoval v záklonu a domácí brankář si s jeho pokusem poradil.

Brod se branky přesto dočkal. O minutu později Ceccarelli utekl od půlky po levé straně, a i když na něho dotírali dva protihráči, ve vápně si poradil i s gólmanem.

V závěru byl ještě domácím vyloučený Číž, přesilovku už hosté nevyužili. Litovat nemuseli, i tak ukázali, že patří k nejlépe střílejícím týmům soutěže. Ve čtyřech kolech nastříleli jedenáct gólů.

„Velkou zásluhu na výhře má náš řidič autobusu, pan Pivoňka. Cestou do Březové nastolil bojovnou náladu, když během jízdy řekl do mikrofonu, že nejede na takový zájezd, aby neodvezl tři body. Chlapci si to vzali za své se vším všudy a potvrdili zatím výbornou podzimní formu,“ podotkl Jan Křen.

Branky: 30. Kejha, 56. Ceccarelli. ČK: 86. Číž (B). Poločas: 0:1.

Český Brod: Malina – Čuřík, Regner, Štětina, Carda – Čmelík (76. Kocourek), Kejha, Medek, Ceccarelli (89. Kubiš) – Ujec (89. Nekolný), Moravec (84. Livora).