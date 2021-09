„S výkonem i výsledkem jsem spokojený,“ uvedl trenér Radek Kulhánek.

„Od začátku jsme chtěli tvořit hru a být aktivní, což se nám dařilo. Díky tomu jsme vstřelili v první půli tři branky a ještě tři zajímavé situace zahodili. Pokračovali jsme v aktivním pojetí hry z minulého zápasu, kdy jsme hráli dobře po stranách a míče dostávali do vápna,“ potěšilo Kulhánka.

Celý tým zaslouží pochvalu, největší však Vocel, který vstřelil hattrick.

„Na začátku druhé půle jsme trochu polevili a domácí snížili, když se prosadil jejich vysoký a silný útočník. Chvíli nám trvalo, než jsme se zase dostali do tempa. Od 60. minuty jsme opět kontrolovali hru, což se projevilo i ve skóre a my vstřelili další tři branky. Spokojený jsem i s tím, že se do branky dostal Dejmek a celý zápas odehrál mladý Náděje a do sestavy se po zranění vrátil i kanonýr Jícha. Pokračujeme tak v tom, co jsme si před sezonou nastavili, aby šanci dostávali mladí. Na hráčích byla vidět chuť hrát, navíc přidali i kvalitu,“ dodal Radek Kulhánek.

Branky: 50. Novotný – 12. Dudek, 31., 43. a 77. Vocel, 81. Michálek, 90. Jícha. Poločas: 0:3.

Velim: Dejmek – Nejedlý (70. Věříš), Petrů, Šourek, Náděje – Záhora – Dudek (79. Kmoch), Michálek, Martikán – Vocel – Kukal (70. Jícha).