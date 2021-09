Střelec prvního gólu měl poté prsty také v další šanci, když vyslal Šolaju do vápna, ale ten ze sedmi metrů trefil pouze brankáře. Těsné vedení nakonec svěřenci Martina Frýdka udrželi a do tabulky skupiny B si tak připsali další tři body.

Trochu vzruchu alespoň před jedním brankářem bylo po změně stran. A to díky domácím, kteří hned z první možnosti skórovali. V 53. minutě zabojoval Fikejz ve vápně hostí, k odraženému míči se dostal Begič a křížnou střelou překonal brankáře hostí. Parádní premiéra v novém klubu.

Byl to urputný boj bez velkých šancí. Třeba v první půli divizního derby si žádný z týmů nevytvořil brankovou příležitost.

Byl to zápas, na který se dlouho těšili. Vždyť derby pokaždé táhne. Fotbalisté Českého Brodu sice mohou být po domácí výhře 1:0 nad Brandýsem spokojeni s výhrou, s předvedenou hrou už nikoliv.

