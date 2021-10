„První poločas se mi vůbec nelíbil, hráli jsme strašně pomalu. Spíš mi to připomínalo utkání staré gardy. O přestávce jsem konal a udělal čtyři změny v sestavě, i když u brankáře Kubáta to bylo ze zdravotních důvodů,“ uvedl trenér Petr Pavlík.

Přestože po první půli prohrávali o gól, dokázali nepříznivý stav otočit a radovat se z výhry. Fotbalisté Kolína porazili v jedenáctém kole divizní skupiny C na domácím hřišti díky střídajícím hráčům Trutnov 4:2. Vzhledem k tomu, že Vysoké Mýto prohrálo v Hlinsku, ztrácí Kolín na čelo pouze jeden jediný bod.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.