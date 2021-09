„Utkání začalo v rychlém tempu. Už v 1. minutě nastřelil Šolaja z hranice vápna spojnici. O chvíli později brankář Malina reflexivně zabránil gólu při střele domácího útočníka z malého vápna. V dalším průběhu se oba týmy snažily přebrat iniciativu. Více vzruchu bylo po hodině hry, kdy se opět vyznamenal náš gólman Malina, který vytáhl nebezpečnou střelu z hranice vápna nad břevno. Ten samý zákrok předvedl o čtvrt hodiny později. My měli největší šanci chvíli předtím, kdy Kubiš běžel sám na bránkáře, snažil se ho přelobovat, ale chybělo mu asi deset centimetrů. Gólman domácích jeho pokus lapil. Nakonec jsme si mohli odvézt všechny body, bohužel v závěru Šolaja z dobré pozice přestřelil,“ popsal klíčové okamžiky zápasu vedoucí Jan Křen.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.