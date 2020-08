Šlágr kola rozhodli útočníci. Trefili se Sodoma i Bareš

Měl to být jeden z hitů podzimní části, a také byl. Duel mezi fotbalisty Kolína a Vysokého Mýta měl herní kvalitu a hrál se vy vysokém tempu. Z těsné výhry 2:1 se nakonec radoval Kolín, který si do tabulky divizní skupiny C připsal další tři body.

Ilustrační foto. | Foto: Pavla Hájková