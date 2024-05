„Po osmi zápasech bez prohry jsme okusili hořkost porážky, ale naprosto zaslouženě. Od začátku to byl hodně živý zápas, nicméně od první minuty byli domácí lepší,“ uznal vedoucí hostujícího mužstva Jan Křen.

V 8. minutě vyrazil brankář hostí střelu z dálky před sebe a Michálek dorazil 1:0. „Kdyby se o něco později pískala penalta za ruku domácího obránce ve vápně. Ale na kdyby se nehraje,“ podotkl Křen.

Hosté měli hodně ztrát v rozehrávce a Meteor toho využíval k nebezpečným protiútokům. Ve 35. minutě předvedl brankář Fülöp bravurní zákrok, kdy tečovaný míč vytěsnil nad břevno. Ve 37. minutě kopali domácí trestný kop z pravé strany, ve vápně se nejlépe zorientoval Chalupník - 2:0.

Druhá půle začala mírnou převahou a tlakem hostí, nicméně bez efektu. Meteor měl dobře organizovanou obranu a hosty prakticky k ničemu nepustil. V 56. minutě přišla fatální chyba obrany hostí před vlastním vápnem, Dvořák šel sám na gólmana a zvýšil na 3:0. V 70. minutě Václavík nacentroval do vápna a Novák v dobré brankové příležitosti dal hlavou vedle. V 83. minutě přišla naprosto identická chyba jako v 56. minutě a Krpálek šel sám na branku - 4:0.

„Soupeř chtěl daleko, daleko víc než my, byl na nás dobře připravený, běhavý, bojovný. Některým našim hráčům to nastavilo zrcadlo, jak na tom vlastně jsou a to hlavně mentálně. Tentokrát snesli divizní měřítko dva maximálně tři naši hráči a soupeři musím pogratulovat ke třem bodům,“ uvedl k utkání českobrodský trenér Zdeněk Šmejkal.

Branky: 8. Michálek, 37. Chalupník, 56. Dvořák, 83. Krpálek. Poločas: 2:0.

Český Brod: Fülöp – Farkaš, Horálek, Skořepa (46. Vokáč), Carda, Lohoyda, Kadlec (46. Novák), Ketner (61. Plucha), Václavík, Kejha, Moravec.