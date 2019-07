Českobrodští měli jiné starosti – jak soutěž udržet. To se v předstihu podařilo. Nakonec obsadili deváté místo.

„Měli jsme parádní vstup do sezony, ale pak přišla nepříjemná sprcha a vystřízlivění, protože jsme nedokázali vyhrát pět utkání v řadě, a to díky střelecké impotenci, kdy jsme vstřelili pouhé dvě branky. Chytili jsme se zase až v sedmém kole, kdy jsme se opět rozstříleli proti Horkám (4:1),“ uvedl prezident klubu Luboš Holý.

Střelecký apetit jste měli i v následujících dvou kolech, kdy to u vás odnesly Slatiňany (4:0) a sestupující Turnov (2:0).

Příjemnější by určitě bylo rozdělit tyto gólové příděly v předchozích zápasech, ale tyto výhry nám pomohly hlavně po psychické stránce.

Následovala ale výsledková houpačka. Po bezbrankové remíze ve Velkých Hamrech zisk bonusového bodu po penaltovém rozstřelu, domácí prohra v derby s Kolínem (0:1), domácí střelnice s Náchodem (5:1), remíza 1:1 a opět vítězství po penaltách na hřišti odstoupivší Olympie Kratonohy, prohra doma s vítězem soutěže z Mšena (1:2), abyste se z podzimní částí rozloučili opět remízou (1:1) a oslavou po penaltách ve Vysokém Mýtě.

Naše výkony v jednotlivých utkáních byly nevyrovnané, střídali jsme úspěšná utkání s vysokým nasazením se zápasy, které jsme zvládali s obtížemi nebo vůbec!

Výsledky v průběhu celé sezony byly do značné míry ovlivněny zraněním vašich klíčových hráčů.

Určitě. Zejména zdravotní problémy Tomáše Hrdličky, dlouhodobá zranění Martina Medka, Petra Jindřicha a Františka France naši hru zásadně poznamenaly.

Nějakou chvíli vaši fanoušci spekulovali o tom, zda nebudete hrát o záchranu, ale ty jste utnuli šňůrou čtyř vítězství v řadě v jarních odvetách. Tyto výhry pro váš tým znamenaly, že zbytek sezony už dohraje v klidu.

I když jsme soutěž nepodceňovali, věřili jsme, že základní otázka, o kterou se hraje, není sestup, ale naše konečné umístění v tabulce, se kterým nejsme po skončení této sezony rozhodně spokojeni.

Před čtyřmi lety jste si zahráli v divizní skupině C, poslední tři v béčku a teď opět v céčku.

V nadcházejícím ročníku bychom se v abecedě opět rádi posunuli směrem nahoru (Český Brod opravdu bude hrát skupinu B – pozn. autora). Věříme, že by nám účast ve skupině B přinesla víc místních derby, která by mohla být i divácky atraktivnější.

Na to, jak je divizní skupina C vyrovnaná, stačil pohled na tabulku. Dvě, tři výhry v řadě znamenaly katapultování do její horní poloviny, v opačném případě pád ke dnu.

Svědčí to jen o vyrovnanosti týmů v této skupině, a kdybychom lépe zvládli několik jednodušších zápasů, mohli jsme v konečném bilancování skončit na lepším místě než devátém.

Kde byste v příštím ročníku rád svůj tým viděl?

Mužstvo pořád budujeme. Věřím, že ho dále zkvalitníme a naší ambicí je atakovat čelo tabulky.

Dozná vaše kabina v průběhu letní pauzy změn?

To rozhodně, a to i z toho důvodu, že někteří hráči náš klub opouští (Melíšek, Beneš) a jednoho jsme uvolnili na přípravu do druhé ligy.

A vaše ambice? Bude nadcházející sezona lepší té právě skončené?

Ukažte mi člověka, který by chtěl dělat věci hůře (smích).

MOJMÍR STRACHOTA ML.