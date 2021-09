„Neratovice byly velmi kvalitní. Bod je pro nás dobrý,“ uvedl vedoucí mužstva Jan Křen.

Český Brod měl parádní vstup do utkání. V 6. minutě centroval zprava od pravé lajny Poběrežský a Šolaja hlavou z malého vápna otevřel skóre.

Zanedlouho ale hosté využili malé koncentrovanosti domácích borců a vyrovnali. Po rychlém protiútoku prostřelil brankáře Přibyla z hranice vápna Rejman.

„Po této brance to byla víceméně kopaná. Neurovnaná hra z obou stran. Nicméně těsně před přestávkou měl velkou šanci Šolaja, ale z deseti metrů přestřelil branku,“ litoval Křen.

Domácí to však dlouho nemrzelo, protože dvě minuty po změně stran se branky dočkali. Ceccarelli rozehrál trestný kop od rohového praporku do vápna, kde se míče zmocnil Kubiš a poslal domácí opět do vedení.

Hosté měli po hodině hry skvělou možnost na srovnání z pokutového kopu, gólman Přibyl ale předvedl parádní zákrok a střelu hostujícího hráče zlikvidoval.

Těsné vedení Český Brod ale neudržel. Osm minut před koncem vyrovnal střelou z dvaceti metrů Malák. „Od vyrovnávací branky byly Neratovice lepší, měly velký tlak. Bylo jen otázkou, kdy přidají další branku, naštěstí pro nás se tak nestalo,“ oddechl si Jan Křen.

Utkání gard a loučení s personou

Mistrovskému zápasu áčka předcházelo utkání starých gard Českého Brodu a Slavie Praha, které bylo jakýmsi otevřením hřiště po rozsáhlé rekonstrukci, ale hlavně poděkování a rozloučení s Tomášem Hrdličkou, který v Brodě odehrál spoustu zápasů a zanechal v srdcích nejen fanoušků, ale i všech okolo klubu, velkou stopu.

„Navíc to je super kluk, kamarád a fotbalová persona, která si ale na ní nehrála,“ poznamenal Jan Křen.

„Tomáš odehrál poločas za Brod a druhý za Slavii. Utkání nakonec skončilo vítězstvím Pražanů 4:1. Při této slavností události proběhlo také rozloučení s trenérem Jiřím Kafkou a trenérem mládeže Stanislavem Lindauerem,“ dodal Jan Křen.

Branky: 6. Šolaja, 47. Kubiš – 10. Rejman, 82. Malák. Poločas: 1:1.

Český Brod: Přibyl – Poběrežský (78. Krombholz), Nekolný, Štětina, Šolaja – Ceccarelli, Medek, Kubiš, Sklenička (74. Říha) – Fikejz (85. Makovský), Moravec.