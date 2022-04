Základ k výhře položili hráči Kolína již v první půli, kterou vyhráli 4:0. Do černého mířil Sodoma, který ve třetí minutě využil zaváhání brankáře hostů. Poté se dvakrát prosadil Vojta, který nejprve Veleka obstřelil a poté využil další jeho chyby. Těsně před přestávkou se prosadil hlavou Štancl.

FOTO: Výkon jara. Český Brod přejel druhé Neratovice

Vedení domácích mohlo být daleko vyšší, jenomže Koděrův pokus Velek chytil , Sodomovu hlavičku k tyči také zneškodnil. Dobré střelecké pokusy P. Čapka a Vojty skončily těsně mimo.

Ani Libiš nebyla daleko od skórování. Jedovatý pokus Menči gólman Otáhal vytěsnil na roh, zanedlouho si poradil i s hlavičkou Moravce. Stejný hráč poté vyzrál na ofsajdovou past Kolína, ale svůj pokus namířil mimo.

Po přestávce již takové gólové hody k vidění nebyly. Přesto se Kolín dvou branek dočkal. Jednu vstřelil Vojta a dosáhl tak na hattrick.

„Dovolím si tvrdit, že to byla reklama na fotbal. Doufám, že se takovým způsobem budeme prezentovat v dalším průběhu sezony a že do ochozů přitáhneme víc diváků, protože si to kluci zaslouží. Ukázali, že fotbal hrát umí,“ uvedl spokojený trenér Petr Pavlík.

Branky: 3. Sodoma, 35, 41. 72. Vojta, 43. Štancl, 49. P. Čapek. Poločas: 4:0.

Kolín: Otáhal – Hakl, Soběslav, Milec, Štancl – A. Čapek, Vondráček (60. Zeman), P. Čapek (60. Pelyak), Koděra (69. Šindelář) – Vojta (76. Routek), Sodoma (60. Hudec).

FOTO: Velim se rychle oklepala z porážky a podruhé v řadě udržela nulu