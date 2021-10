Fotbalisté Českého Brodu si připsali cenný skalp. V dalším kole divizní skupiny B totiž na domácím hřišti porazili druhý Most 2:1.

Z divizního fotbalového utkání Český Brod - Souš (2:1) | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Utkání začalo tlakem hostů, kteří prokazovali fotbalovost i svoje postavení v tabulce. My se bránili, do hry se dvacet minut nedostali, nicméně Most se do vyložených šancí nedostával,“ uvedl vedoucí mužstva Jan Křen.