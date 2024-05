„Utkání nepobralo mnoho fotbalové krásy, málo šancí, spousta nepřesností na obou stranách o to více bojovnosti a tvrdosti,“ uvedl po zápase vedoucí českobrodského týmu Jan Křen.

Prvních deset minut měli hosté mírnou převahu, poté se hra vyrovnala. Ve 22. minutě přišla ztráta míče Brodu na vlastní polovině, domácí Weickert se dostal až před Přibyla a skóroval. Do konce poločasu byli neratovičtí fotbalisté lepší, hosté dopředu nebyli vůbec nebezpeční, ovšem ani domácí se do nějaké šance nedostali.

V prvních pěti minutách druhého poločasu to vypadalo, že hosté přidali a zatlačí domácí, ovšem potom spadla hra oboustranně do průměru. Naštěstí pro hosty v 88. minutě pronikl Moravec z pravé strany do vápna, dal prudký centr na malé vápno a domácí Šimkovský si srazil balon do vlastní sítě.

Neratovice se v posledních minutách zápasu a v nastavení snažili strhnout vítězství na svou stranu, ale hosté si bod zvenku v pohodě pohlídali.

„Trápí nás velká marodka hráčů ze základní sestavy. Pro Minarčina sezona skončila, dále chyběli Václavík, Lohoyda a Plucha. Musel jsem povolat i dorostence. Oproti posledním dvěma zápasům doma, kdy jsme byli lepší a měli jsme velkou smůlu, a jen jsme remizovali, tak tentokrát se k nám naopak přiklonilo štěstí v závěru zápasu a bod z Neratovic je zlatý," ulevil si trenér Českého Brodu Zdeněk Šmejkal.

Branky: 22. Weickert – 88. vlastní Šimkovský. Poločas: 1:0.

Český Brod: Přibyl – Farkaš, Horálek, Soukup, Skořepa, Carda, Kadlec (90. Vlček), Ketner, Kejha (46. Blecha), Moravec, Vokáč (82. Novák).