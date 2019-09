V tomto střetnutí, které bolelo, si všichni aktéři, i díky těžkému terénu, sáhli na dno svých fyzických sil.

Od první do poslední minuty se hrál fotbal ve vysokém tempu mezi oběma šestnáctkami, a pokud už se některý z hráčů na jedné i druhé straně dostal do gólovky, většinou ji zazdil nepřesným zakončením.

Tu jedinou proměnili domácí těsně před poločasem, kdy Fikejz obral o míč jednoho z hostujících obránců, narazil Medkovi, ten poslal přesný centr na malé vápno, kde se hlavičkou prosadil ještě nedávno neratovický Regner.

V úvodu druhého poločasu mohli domácí vedení pojistit Fikejzem, Herzánem, ale ani jeden z nich na centrovaný míč Ceccarelliho na malém vápně nedosáhl.

Největší šanci hostů, přízemní pumelici Kozáka z velkého vápna, bravurně zlikvidoval po hodině hry s jistotou chytající gólman Přibyl.

“Spokojený jsme s vítězstvím a defenzívou. Soupeře jsme do zakončení za celý zápas nepustili,“ pochvaloval si trenér Českého Brodu Jiří Kafka.

„Momentálně nemáme takovou ofenzivní sílu jakou disponují domácí Herzánem nebo Fikejzem a díky naší hrubce v zadních řadách jsme Brodu vítězství usnadnili. Na druhou stranu ale musím říct, že jsme prošli hráčskou obměnou, omladili jsme a to je prostě daň za to, než si to sedne, než se kluci sehrají,“ hodnotil těsnou prohru svých svěřenců hostující kouč Tomáš Staněk.

„Těžký soupeř, těžký terén. O to víc jsem rád, že dál jedeme na vítězné vlně. To, že jsme pětkrát za sebou vyhráli, neznamená, že jsme nejlepším týmem v této skupině, protože mohou přijít zranění, která se v minulosti na našich výkonech podepsala,“ zůstává na zemi šéf českobrodského SK Luboš Holý.

Branka: 44. Regner. Poločas: 1:0.

Český Brod: Přibyl – Čuřík, Hrdlička, Regner, Carda – Ceccarelli (64. Makovský), Medek, Kejha (84. Nekolný), Moravec (86. Kocourek), Fikejz (60. Skořepa) – Herzán (88. Heřman).

(Mojmír Strachota ml.)