„Výsledek 0:5 v kategorii dospělých je šílený, ale takový rozdíl ve hře nebyl. Mám smíšené pocity, protože první poločas byl z naší strany nejlepší, jaký jsme v přípravě předvedli, a to i přesto, že jsme dvakrát inkasovali. Ale toto utkání se vůbec neslo v tom duchu, že do čeho soupeř kopl, to mu tam spadlo. My bohužel efektivní nejsme. Doufám, že se to v mistrovské sezoně změní,“ uvedl trenér Petr Pavlík.