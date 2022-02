„Byla to větrná loterie,“ přiznal trenér Petr Pavlík.

„Utkání také hodně ovlivnila druhá minuta, kdy proti nám rozhodčí odpískal penaltu za ruku. Po této brance jsme se postupně dostávali do hry, byli lepší, ale neproměňovali šance. Na začátku druhé půle jsme inkasovali, ale vzápětí se dostali do hry po proměněné penaltě Šindelářem. Pak to však byl z naší strany marný boj. Následně nás domácí potrestali ze dvou akcí. Dali nám lekci z efektivity,“ dodal zklamaný Petr Pavlík.

Další utkání hraje Kolín v sobotu 26. února na hřišti Liberce B.

Branka: Šindelář z PK. Poločas: 1:0.

Kolín: Otáhal – Routek, Soběslav, A. Čapek – Hakl, Milec, P. Čapek, Koděra, Vácha – Valenta, Vojta.

Střídali: Šindelář, Hudec.

