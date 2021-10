„Jsem spokojený, jenom mě mrzí, že jsme neproměnili víc šancí. Kdyby zápas skončil 9:1 pro nás, nikdo by se nemohl divit,“ uvedl trenér Petr Pavlík.

Základ k zisku tří bodů položili hosté již v první půli, kdy dvakrát mířili do černého. Domácí sice po hodině hry snížili, na víc ale neměli. Klid do kolínských řad dal Sodoma. Souboj druhého a čtvrtého týmu divizní skupiny C tak lépe zvládli Kolíňáci, kteří se alespoň na chvíli posunuli do čela tabulky.

„Od začátku jsme hráli dobře, postupně jsme si vytvářeli brankové příležitosti. V tomto duchu jsme pokračovali i po přestávce. Dokonce jsme neproměnili penaltu. Vondráčkovi ji brankář chytil. Trošku mi zatrnulo, když domácí snížili na 1:2, protože tam jsme měli takovou slabší pětiminutovku. Jinak jsem rád, jak jsme se herně prezentovali u tak silného soupeře, jakým jsou Velké Hamry,“ dodal Petr Pavlík.

Branky: 63. Žitka – 23. Vojta, 28. Valenta, 71. Sodoma. Poločas: 0:2.

Kolín: Otáhal – Hakl, Soběslav, Štancl – Vácha (80. Hudec), Milec (71. Koděra), P. Čapek (86. Šindelář), Vondráček, Valenta – Vojta (86. Šlehofer), Sodoma (80. Bareš).