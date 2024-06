Poslední zápas skončil pro dávno zachráněný Český Brod porážkou na jeho stadionu. Nad jeho síly byl v divizní derniéře celek Kladna, který na dálku bojoval s Chomutovem o první místo a postup do ČFL. Díky lepší vzájemné bilanci zvítězil Chomutov.

Český Brod – Kladno 1:3

„Začátek utkání přinesl hodně živý fotbal z obou stran, bylo se na co dívat. „Nakonec podle vyjádření některých diváků to byl nejlepší fotbal na jaře na Kutilce, bohužel výsledkově pro nás s negativním výsledkem,“ uvedl vedoucí domácího celku Jan Křen.

V 15. minutě přišla ztráta míče Českého Brodu před vlastním pokutovým územím a dva hráči Kladna šli sami na brankáře. Eichler otevřel skóre. Od dvacáté minuty bylo Kladno lepší. Ve 23. minutě kryl brankář domácích bravurně nebezpečnou střelu. Ve 25. minutě přišel zbytečný zákrok ve vápně a hosté Šímou z pokutového kopu udeřili podruhé.

Druhá půle začala tlakem domácích a ve 49. minutě po trestném kopu se ve vápně prosadil Václavík a vykřesal jiskřičku naděje. V 64. minutě po nedorozumění domácí obrany zvýšil na konečných 1:3 Holub.

„Neodehráli jsme vůbec špatný zápas co se hry v poli a v útoku týče. Bohužel už je to naše klasika na jaře, my vlastně branky soupeři darujeme po fatálních chybách v bránění,“ podotkl Zdeněk Šmejkal, trenér českobrodského mužstva.

Branky: 49. Václavík - 15. Eichler, 26. Šíma (z PK), 64. Holub. ČK: 90. Farkaš (Český Brod). Poločas: 0:2.

Český Brod: Fülöp – Farkaš, Horálek, Skořepa (78. Černý), Carda (73. Soukup), Kadlec, Fikejz (35. Blecha), Václavík, Kejha, Moravec (78. Vlček), Vokáč (46. Novák).