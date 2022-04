Měli problém s výškou soupeře. Čtyři góly dostali ze standardek

„V patnácté minutě jsme mohli vést o tři góly. Kasal měl tři jasné šance, bohužel proměnil pouze jednu. Kdybychom vedli alespoň dva nula, utkání bychom asi zvládli,“ míní Radek Kulhánek.

Velim se sice dostala do vedení, pak však už do černého nemířila. Naopak dvakrát inkasovala. Rozhodující gól dostala v nastaveném čase.

„Soupeř praktikoval jednoduchý styl fotbalu, kdy dlouhé míče nakopával na Jaroše, ten měl za úkol míče sklepávat, popřípadě vytvořit standardní situaci, z kterých domácí hrozili. Jinak se kombinačně moc neprosazoval. Od dvacáté minuty jsme už nehráli tak dobře. Při jednom špatném vystoupení běžel Jaroš sám na bránu a proměnil. Druhý poločas byl vyrovnaný. Náznaky šancí byly na obou stranách. V průběhu druhé půle se zranil domácí brankář a díky tomu rozhodčí nastavoval pět minut. A my právě v této době inkasovali po centru druhý gól. Domácí fanoušci byli nadšení, protože od devadesáté minuty řvali konec. S remízou byli spokojeni. Vzhledem k naší situaci jsme s bodem byli spokojení i my. Jenomže fotbal je krásný v tom, že se vše může změnit v poslední vteřině. To se bohužel přihodilo nám. Po obdržené brance rozhodčí hned odpískal konec,“ dodal zklamaný Radek Kulhánek.

Branky: 43. Jaroš, 95. Brnovják – 10. Kasal. Poločas: 1:1.

Velim: Drápela – Martikán, Náděje, Petrů, Kosina – Záhora – Věříš (62. Vocel), Kmoch, Kukal – Dudek – Kasal (86. Kopáček).

FOTO: Medvědi opět ztratili nadějné vedení. Sezona pro ně skončila