Zápas se hrál na těžkém a podmáčeném terénu, úroveň hry to ale příliš neovlivnilo, protože oba týmy odehrály vcelku kvalitní utkání.

Začátek byl ve znamení velkého náporu domácích, hosté ale odolali a po čtvrt hodině hry se dostali do vedení. Z prvního protiútoku Sklenička přihrál k lajně Kalašovi, který dal do vápna Novákovi a ten prostřelil brankáře.

Český Brod se však neradoval dlouho, o dvě minuty později se po rohovém kopu prosadil nepokrytý Peterka a hlavou vyrovnal.

Ve 39. minutě Brod přešel do rychlého protiútoku, Sklenička přihrál do vápna volnému Ceccarellimu, ten z bezprostřední blízkosti mířil těsně vedle. Těsně před odchodem do kabin podržel hosty brankář Fülöp, který vytáhl na břevno nebezpečnou a navíc tečovanou střelu domácího hráče.

Ve druhém poločase, kdy se domácí tlačili hodně dopředu, měl Brod minimálně šest brejkových situací, které volaly po gólu, ani jedna se však neujala. V největší z nich se objevil po Skleničkově přihrávce Kalaš, který ale osamocený na zadní tyči trestuhodně selhal. V závěru se Ceccarelli z pravé strany dostal za obranu, místo přihrávky na úplně volné nabíhající Palečka, respektive Cardu, ale volil střelu, ovšem bez efektu.

„Za druhý poločas jsme si tři body zasloužili za šance, které jsme si oproti domácím vytvořili, ale vzhledem k průběhu celého utkání je to asi spravedlivá remíza,“ uvedl vedoucí mužstva Jan Křen.

Branky: 17. Peterka – 15. Novák. Poločas: 1:1.

Český Brod: Fülöp – Moravec, Poběrežský, Kejha, Carda – Ceccarelli, Václavík, Palečko (90. Kadlec), Novák, Sklenička – Kalaš (68. Vokáč).

