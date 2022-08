Přitom hosté začali výborně, ve 3. minutě sklepl Novák Francovi a ten z hranice vápna skóroval. Zanedlouho vtrhl do vápna Václavík, v dobré pozici ale mířil těsně vedle.

„Kdyby jsme po patnácti minutách vedli 3:0, nikdo by se nedivil,“ podotkl vedoucí mužstva Jan Křen. Přišla ovšem 18. minuta a domácí z trestného kopu vyrovnali. Tak skončil i první poločas.

Byl to Český Brod, který se po změně stran dokázal prosadit jako první. V 56. minutě Fikejz posunul Václavíkovi a střelou ze 14 metrů poslal hosty do vedení. To ovšem drželi jenom chvíli. O dvě minuty později po výkopu domácího brankáře přišel rychlý protiútok a Libčany díky Havrdovi srovnaly na 2:2.

To ale nebyla poslední rána pro svěřence Martina Frýdka. V 63. minutě přišla ztráta míče před pokutovým územím a hosté si po prudkém centru dali Kejhou vlastní branku. Poté přišel až drtivý nápor Brodu, jenomže bez efektu.

„Takřka celý zápas jsme byli lepší. Domácí měli tři šance, všechny bohužel proměnili. My si vypracovali množství dobrých příležitostí, balon letěl do vápna asi patnáctkrát. Brankář domácích kolikrát jen vyrážel míč před sebe. Zatím nám chybí „zabiják“, který by těchto šancí dokázal využít,“ posteskl si Jan Křen.

Branky: 18. Mokrý, 58. Havrda, 64. vlastní Kejha – 3. Franc, 56. Václavík. Poločas: 1:1.

Český Brod: Fülop – Minarčin, Kejha, Kadlec (57. Moravec), Carda (82. Přibyl) – Václavík, Franc, Novák, Palečko (74. Vokáč), Sklenička – Fikejz.