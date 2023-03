Martin Frýdek: Chtěli bychom se dostat do první pětky a tam zůstat

Po podzimní části nebyli se svým vystoupením spokojeni, v jarní části by to chtěli napravit. Fotbalisté Českého Brodu půjdou do bojů v divizní skupině B z osmého místa.

SK Kladno - SK Český Brod 3:2 (1:1), divize B, 2. 10. 2021 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera