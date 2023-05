Fotbalisté Českého Brodu zavítali v dalším kole divizní skupiny B na hřiště jednoho z kandidátů na postup, v Újezdu se jim ale nedařilo podle představ a prohráli 1:2, navíc přišli o vyloučeného Kejdu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

„Byl to z naší strany další zápas blbec,“ posteskl si trenér Martin Frýdek.

Přitom jeho tým měl do derby skvělý vstup. Ve 3. minutě po rohu hlavičkoval Kalaš do brankáře, ten jeho pokus vyrazil k Václavíkovi, který dorážkou otevřel skóre.

Poté domácí převzali iniciativu a měli mírnou územní převahu. A dočkali se vyrovnání. Ve 20. minutě hosté odvrátili trestný kop na velké vápno, kde byl připravený Valeš a přesnou střelou překonal gólmana. O chvíli později bylo s hosty ještě hůř. Dlouhý aut do vápna dostali domácí centrem na zadní tyč k Birmovi, který poslal Újezd do vedení.

Těsně před přestávkou měl Brod dobrou šanci na vyrovnání. Kalaš se ve vápně dostal před stopera domácích, jenomže brankáře nepřekonal.

Po změně stran hosté začali dobře presovat a výsledkem byla jasná převaha Brodu. Domácí se již k ničemu nedostali, jenomže hosté své šance nevyužili.

Domácí se ke slovu dostali až v poslední minutě. Český Brod zahrával rohový kop, do do vápna šel i brankář Fülöp, po odvrácení míče se domácí dostali do brejku a Kejha před vlastním vápnem zatáhl nedovoleně za záchrannou brzdu. Oprávněně dostal červenou kartu.

„Je to škoda, protože zápasu by určitě slušela remíza, nicméně body bere Újezd,“ řekl vedoucí mužstva Jan Křen.

Branky: 20. Valeš, 29. Birma – 3. Václavík. ČK: 90: Kejha (ČB). Poločas: 2:1.

Český Brod: Fülöp – Václavík, Carda, Kejha, Kadlec – Minarčin, Sklenička, Palečko (62. Vokáč), Novák (69. J. Moravec) – Kalaš, A. Moravec.

