Oba týmy se dostaly do několika dobrých střeleckých pozic, žádnou ale nedokázaly zužitkovat, proto utkání mezi Českým Brodem a Neratovicemi skončilo po devadesáti minutách nerozhodně 0:0. Druhý bonusový bod do tabulky divizní skupiny B díky výhře v penaltovém rozstřelu 3:2 získali fotbalisté Českého Brodu.

Domácí se pomalu rozkoukávali. Čtvrt hodiny jim trvalo, než se dostali pořádně do hry. Hned měli tři slušné příležitosti, jenomže Ujec, Moravec a následně Ceccarelli nedokázali dostat míč do sítě. Nepodařilo se to zanedlouho ani Regnerovi, jehož hlavička skončila těsně vedle.