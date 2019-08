Ani ve třetím střetnutí Štětí na body nedosáhlo. Nutno ale dodat, že tentokrát se to ani neočekávalo, protože narazilo na jeden z nejsilnějších celků v divizní fotbalové skupině B Český Brod a i když se mu v prvním poločase podařilo smazat dvoubrankové manko, odvezlo si nakonec prohru 3:2.

Raketový vstup do utkání předvedli domácí po dvou trefách do černého Herzánem. Ten se nejprve v 7.min. prodral přes dva obránce a jesličkama gólmanovi Jelínkovi otevřel skóre. O dvě minuty později mu naservíroval přesnou přihrávku do vápna Carda a po kličce Jelínkovi už jen pohotově poslal míč do opuštěné branky. A přestože se očekával další brankostroj v podání domácích, opak byl pravdou.

Nováčkovi soutěže se podařilo k údivu všech přihlížejících srovnat na 2:2! Do zápasu je nepřesnou malou domů vrátil v 17.min. Regner, kterou vystihl Vokoun a uklidil míč do prázdné branky. Ve 32. min. dokonce Štětí vykřesalo naději na první body v sezoně přesnou střelou z malého vápna k levé tyči opět Vokounem, ale ještě před poločasem stačili domácí Makovským strhnout v 38. min. opět vedení na svou stranu. “Nechápu, po vedení 2:0 jsme začali hrát jak “Barcelona” a jsem rád, že jsme to nakonec dotáhli ke třem bodům,” radoval se střelec vítězné trefy.

Po hodině hry mohl kapitán Hrdlička domácí uklidnit dvoubrankovým vedením, ale jeho parádní trestňák z 20 metrů skončil jen na břevně. Stejně jak zápas začal, mohl i skončit. Pět minut před závěrečným hvizdem se vehnal zprava do vápna Ceccarelli, ale na jeho centr ani jeden ze spoluhráčů nezareagoval. Sám pak promarnil tutovku po centru Medka, když z první pálil z malého vápna jen nad. A protože se v samotném závěru po sólu neprosadil ani střídající Heřman a následně Medek, zůstalo u hubené výhry 3:2.

“Do divize jsme postoupili ze čtvrtého místa v mančaftu máme spousta mladých kluků a i když se v útoku prosadíme, vzadu nám to skřípe a budeme se s tím muset v průběhu sezony nějak poprat. Ačkoliv jsme se domnívali, že s některými mužstvy nebudeme stíhat, tak za dnešní výkon se stydět nemusíme,” zhodnotil vystoupení svých svěřenců hostující kouč Jiří Ransdorf.

Jeho protějšek Jiří Kafka se pak omlouval: “Vím, že pro fanoušky to byly nervy, soupeři jsme věnovali dva góly a pak to z naší strany byla křeč. Jsem rád, že po krásné akci jsme pak vedení strhli ještě před odchodem do kabin opět na naši stranu a to jsme v závěru mohli ještě navýšit.”

“Štětí po našem rychlém vedení nesložilo zbraně, předvedlo tady sympatický bojovný výkon, vyrovnalo a budeme se hráčů muset zeptat proč tomu dopustili. Jen díky našemu brankáři se můžeme těšit z další výhry,” konstatoval šéf Českého Brodu Luboš Holý.

SK Český Brod - SK Štětí 3:2 (3:2)

Branky: 7., 9. Herzán, 38. Makovský - 15., 32. Vokoun. Rozhodčí: Vrchota. ŽK: 3:4. Diváků: 150. Nejlepší hráči: Přibyl, Herzán (Český Brod) - Vokoun (Štětí).

Český Brod: Přibyl - Čuřík (35. Moravec), Hrdlička, Regner, Carda - Ceccarelli, Medek, Kejha, Makovský (65. Livora) - Fikejz (56. Heřman), Herzán (85. Pěnkava)

Štětí: Jelínek - Vacek, Slanička, Ransdorf, Belák - Mencl, Pícha, Neuman (78. Brůža), Slavíček (50. Kala) - Vokoun - Brandejs.

Mojmír Strachota