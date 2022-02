„Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů, V prvním jsme dominovali my a stav měl být pro nás mnohem vyšší než jenom jedna nula. Ve druhé půli jsme trošku odpadli a soupeř byl místy i lepší. Pak jsme to srovnali a výhru nakonec urvali, a to jsme ještě neproměnili penaltu. Brankář Brodu ji Štanclovi chytil,“ uvedl trenér Kolína Petr Pavlík.