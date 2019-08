Kubát vychytal Kolínu druhý bonusový bod

Fotbalisté Kolína vstoupili do nové sezony remízou 1:1 na hřišti Velkých Hamrů. V penaltovém rozstřelu získali do tabulky divizní skupiny C druhý bonusový bod za výhru 4:2.

Ilustrační foto. | Foto: Pavla Hájková

„Do Hamrů jsme jeli bodovat a cíl jsme splnili. A těší mě, že to bylo po dobrém výkonu, protože v Hamrech se vyhrávat moc nebude. Pro nás je to dobrý start do sezony,“ uvedl trenér Petr Pavlík. Kolín byl první, který se dokázal jako první gólově prosadit. Domácím se ale do konce zápasu podařilo z penalty vyrovnat. „Bylo to kvalitní utkání z obou stran. Ze začátku bylo vidět, že je to první mistrák, hrálo se trošku víc takticky, ale po dvaceti minutách se hra rozjela. Oba týmy si vytvořily šance. Remíza je spravedlivá,“ podotkl Pavlík. O vítězi rozhodly penalty. V těch měli lepší nervy hráči Kolína. „Podržel nás Kubát, který dva pokusy chytil,“ dodal kolínský trenér. Branky: 68. Radzinevičius z PK – 56. Ondrušík. Poločas: 0:0. Kolín: Kubát – Škoda, Štancl, Šlehofer, Čapek (83. Koděra) – Vebr (59. Zelenka) – Vácha (77. Urban), Ondrušík, Šindelář, Veselý – Vondráček.

Autor: René Volf