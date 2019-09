„S výsledkem jsem maximálně spokojený, protože z Benátek se body nebudou. Hra už tak dobrá nebyla,“ uvedl trenér Petr Pavlík.

Kolín nezačal zápas šťastně. Již po devíti minutách prohrával.

„Nevstoupili jsme do zápasu vůbec dobře. Od toho se odvíjela celá první půle. Domácí pálili jednu šanci za druhou. My jenom díky Kubátovi zůstali v zápase. Povedla se nám extrémně efektivně poslední pětiminutovka, kdy jsme vstřelili dva góly a do šaten odcházeli s nezaslouženým vedením,“ přiznal Petr Pavlík.

Po změně stran se výkon Kolína částečně zlepšil a v závěru své vedení navýšil.

„Ve druhé půli přišlo z naší strany zlepšení, hru jsme vyrovnali a po penaltě dali pojistku. Pak jsme se zatáhli, domácí do nás zase bušili, ale Kubát byl prostě neprůstřelný. Vítězství jde jednoznačně za ním. A také za Vondráčkem, který dal dva góly. Nyní musíme tři body potvrdit doma proti Horkám. Také mě těší, že jsme se v tabulce konečně posunuli nahoru,“ dodal.

Branky: 9. Hrdina – 43. Šindelář, 45. a 79. z PK Vondráček. Poločas: 1:2.

Kolín: Kubát – Škoda, Štancl, Šlehofer, Koděra – Vácha (87. Veselý), Ondrušík (53. Stehno), Němeček, Šindelář (69. Bareš), Urban (82. Zelenka) – Vondráček.